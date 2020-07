Il nuovo numero di Cuore Rossoblù

03 lug 2020

+ -

“Quando i miei compagni tirano mi butto sempre sulla ribattuta. Con il piede, con il gomito, con il ginocchio, so che devo arrivarci. Di quel momento mi piace chhe tutto è possibile. Vedi, per me l’area di rigore è un mistero in cui non sai mai cosa può accadere”.

“Noi siamo consapevoli che da quando è ripreso il campionato è cambiato tutto. Adesso, dopo questi risultati, è tornata la consapevolezza dei nostri mezzi. Ci siamo lasciati alle spalle le situazioni difficili, l’obiettivo della salvezza è già raggiunto, siamo liberi da angosce".

Sono brevi estratti dell'imperdibile intervista che Giovanni Simeone ha rilasciato a Luca Telese nel nuovo numero di “Cuore Rossoblù” Il centravanti si confessa a 360° su svariati temi: il Cagliari, la carriera, le prospettive della squadra, senza dimenticare il rapporto col padre Diego, leggenda del calcio argentino e mister dell'Atlético Madrid.

Alcune chicche speciali nelle Pagine del Centenario: le promozioni del 1998 e 2004 e l'incredibile, magica, salvezza del 2008. Oltre ad un divertente aneddoto firmato da Francesco Pisano. L'inimitabile penna di Darwin Pastorin tratteggia il ritratto di David Suazo. Carlotta Dessì ha intervistato il giornalista e scrittore Carmelo Sardo. Continua la classifica dei 100 giocatori più rappresentativi della storia rossoblù: questo mese vengono presi in esame i giocatori piazzati tra il numero 40 e il 21.

Nello spazio dedicato al Settore Giovanile, intervista al difensore della Primavera Salvatore Boccia e al responsabile del Settore giovanile Pierluigi Carta, a cura di Fabio Frongia

Inoltre, servizio sui Cagliari 1920 Summer Camp, partiti nei giorni scorsi: una vacanza all'insegna del relax e del divertimento, per i ragazzi dai 5 ai 17 anni.

"Cuore Rossoblù”ti aspetta in edicola e nell’edizione digitale, scaricabile dall’app L’Unione Sarda.