Subito al lavoro

02 lug 2020

+ -

Archiviato il prezioso pareggio di Bologna, il Cagliari ha iniziato a lavorare in vista della prossima sfida in casa contro l’Atalanta, in programma domenica 5 luglio alla Sardegna Arena. Questa mattina squadra divisa in due gruppi: i rossoblù con più minutaggio nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Per gli altri la seduta è iniziata con delle esercitazioni di riscaldamento con la palla, a seguire una serie di partitelle giocate su campo ridotto ad alta intensità.

Da valutare le condizioni di Luca Ceppitelli, Sebastian Walukiewicz e Luca Pellegrini, usciti anzitempo dal campo ieri sera: i primi due risentono di un fastidio muscolare, rispettivamente alla coscia destra e sinistra. Per il laterale mancino la prima diagnosi parla di una contusione alla caviglia sinistra. Lavoro personalizzato per Valter Birsa, Ragnar Klavan e Christian Oliva. Ancora assente Gaston Pereiro.

Il Cagliari si ritroverà domani pomeriggio per una nuova seduta.