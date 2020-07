Zenga: “Avanti con fiducia”

01 lug 2020

Sette punti in tre partite: il Cagliari di Zenga procede sicuro per la sua strada. Anche a Bologna la squadra ha dimostrato carattere, determinazione e voglia di portare a casa il risultato, nonostante i tanti contrattempi che hanno costretto il mister rossoblù a rivoluzionare più volte l'assetto della difesa. “Cos'è cambiato? Semplicemente ho detto ai ragazzi di ripensare al momento favorevole, quando i risultati arrivavano. Ho chiesto di andare indietro con la mente, rivivere quelle sensazioni. Anche se le condizioni sono cambiate, adesso stiamo giocando una partita ogni tre giorni, senza pubblico, con il caldo di luglio. Però penso che i tifosi possano essere soddisfatti: lottiamo, ci mettiamo l'anima anche per portare a casa un punto”.

OTTIMO INIZIO, POI GLI INFORTUNI

“Abbiamo iniziato bene la partita, mostrando un’ottima personalità. Poi sono iniziati i problemi: già non avevano Klavan, si è fatto male Ceppitelli, abbiamo dovuto affrontare la gara con un ragazzo classe 2001 al centro della difesa e un giocatore fuori ruolo come Lykogiannis. Poi si è infortunato anche Walukiewicz, devo ringraziare Pisacane, che ha dimostrato grande attaccamento e coraggio: ha due costole rotte, ma c'era bisogno di lui e non si è tirato indietro. Abbiamo pagato qualcosa nel finale ma la disponibilità dei ragazzi è stata eccezionale. Non ho potuto nemmeno fare tutti i cambi per la questione degli slot, volevo inserire Ragatzu per Simeone negli ultimi venti minuti ma non è stato possibile”.

PENSARE IN POSITIVO

“Abbiamo iniziato a fare punti, c'è un assetto di squadra definito; mancano 9 partite, può accadere ancora di tutto. Pensiamo in positivo e andiamo avanti con fiducia”.

DOMENICA L'ATALANTA

“Faremo la conta degli infortunati, vedremo chi giocherà. Sicuramente andranno in campo giocatori al cento per cento e con 90' sulle gambe, che onoreranno la maglia. Quando la stanchezza si fa sentire, devono uscire fuori la volontà e il cuore. Giocheremo per vincere, come sempre”.

ZENGA&MIHA

Al termine della gara i mister delle due squadre hanno parlato assieme ai microfoni di SkySport.

I due tecnici, grandi amici ed ex compagni di squadra nella Sampdoria anni '90, hanno commentato col sorriso sulle labbra gli episodi della gara; quindi hanno scherzato tra loro, ricordando anche qualche episodio del loro passato agonistico. Un siparietto divertente (GUARDA IL VIDEO SUL SITO DI SKY SPORT), un bel momento di sport e fair play.