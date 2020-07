Simeone: "Potevamo vincere"

01 lug 2020

In gol in quattro partite consecutive, a Giovanni Simeone non era mai riuscito. Il Cholito sorride a metà dopo la rete che è valsa l'1-1 di Bologna, per un punto prezioso che allunga la striscia positiva dei ragazzi di Walter Zenga.

ANCORA IN GOL

"Sono felice per essere andato ancora a segno, è un traguardo che prima di tutto rappresenta uno stimolo a continuare a lavorare come ho fatto dal primo giorno. Penso che quando uno si impegna in campo, in partita e in allenamento, i risultati arrivano e si sta vedendo in questo mio momento positivo".

VITTORIA MANCATA

"Sono un po' dispiaciuto, potevo passare meglio un paio di palloni a Joao Pedro, magari sarebbe arrivata la vittoria. C'era un po' di stanchezza nel finale, è normale quando si gioca così di frequente e con ritmi tanto alti. Si è vista intensità da ambo le parti, ci aspettavamo un Bologna così ostico, siamo partiti bene e poi dopo 20' calati. Il gol a fine primo tempo è stato duro da digerire, siamo stati bravi a reagire iniziando la ripresa con la testa giusta".

CONCRETEZZA E GENEROSITÀ

"Mi piace aiutare la squadra, essere generoso a tutto campo, cerco di coprire gli spazi con e senza palla, facendomi trovare pronto. I miei compagni devono sapere che possono trovarmi al posto giusto".

MOMENTO POSITIVO

"Dopo la quarantena tutto è cambiato per tutti. È un campionato nuovo, abbiamo lavorato sodo perché volevamo invertire la rotta rispetto al rendimento pre-lockdown. Ci stiamo riuscendo e vogliamo continuare così"