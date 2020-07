A caccia del tris

01 lug 2020

Mercoledì sera di campionato per il Cagliari, ospite del Bologna al “Dall'Ara”. Di fronte due squadre molto simili, per costruzione e mentalità. Il ricordo della partita di andata, una delle più belle partite del torneo, è ancora vivo; uno spettacolo di gioco, tra due compagini brillanti, senza alcun complesso o tatticismo. Vinse il Cagliari, meritatamente, ma con sofferenza, sino all'ultimo. Facile attendersi un Bologna ansioso di prendersi la rivincita.

SFIDA A VISO APERTO

I petroniani sono reduci dalla bella vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria. Mihajlovic ha messo su un piccolo gioiello basato sulla qualità, specie in fase offensiva. Gli attacchi sulle fasce costituiscono la specialità della casa, con i guizzi di veri specialisti come Orsolini e Sansone. Al centro, il tecnico può contare sul senso del gol di Barrow o sulla potenza di Santander. Non male nemmeno il centrocampo, con la classe di Soriano, mentre in porta il polacco Skorupski assicura affidabilità e rendimento. Sarà presumibilmente un Bologna arrembante, che cercherà di prendere in mano la partita sin dal fischio d'inizio.

CAGLIARI A CACCIA DI CONFERME

Spetterà al Cagliari disinnescare il pericolo, rispondendo colpo su colpo. Inutile chiudersi a riccio e puntare tutto sulle ripartenze veloci; meglio accettare il confronto a viso aperto, così come era accaduto alla Sardegna Arena. Contro il Torino si è vista una squadra rigenerata, nello spirito e nel coraggio. Per molti versi, è parso di rivedere il Cagliari prima edizione, rapido e abile a verticalizzare. Alcuni gol sono venuti al termine di azioni condotte con un solo tocco, talmente veloci, in fase di pensiero e di esecuzione, da disorientare gli avversari. Un Cagliari che naturalmente ha beneficiato del ritorno di Nainggolan, uomo squadra a tutto tondo, ma altri giocatori hanno dato segnali più che incoraggianti: Rog, in progresso già a Ferrara; Joao Pedro e Simeone, coppia d'attacco tra le più prolifiche della Serie A; Nandez, autore anche del primo gol con un perfetto tiro al volo. Senza contare le risposte positive della giovanissima coppia centrale Walukiewicz.Carboni (41 anni in due), utilizzati al fianco di capitan Ceppitelli. Oggi il Cagliari è chiamato a replicare la prova di sabato, magari evitando disattenzioni o rilassamento che non portano mai a niente di buono. A Bologna non si vince da una decade: è ora di sfatare il tabù.

