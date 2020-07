Condividi

01 lug 2020

Bologna-Cagliari, numeri e curiosità

Sfida affascinante per gli uomini di Walter Zenga, ospiti mercoledì (fischio d'inizio alle 19.30) del Bologna di Sinisa Mihajlovic, in uno scontro diretto ai piedi delle zone più nobili della Serie A 19.20. I PRECEDENTI

Sarà la gara numero 34 in terra emiliana (la 29ª in Serie A, 6 successi sardi e 8 pareggi), il bilancio totale parla di 8 vittorie cagliaritane e 9 pareggi. Il successo manca al Cagliari da ben sette incontri, l'ultimo sorriso pieno arrivò il 10 gennaio 2010 grazie ad Alessandro Matri. All'andata fu 3-2 Cagliari al termine di una gara di rara intensità. Per quanto riguarda le sfide totali in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio: 19 vittorie per parte e 21 pareggi. 



SPERANZA CAGLIARI

I ragazzi di Zenga, reduci da due vittorie consecutive, sono tornati al successo esterno a Ferrara lo scorso 23 giugno, dopo una serie di 4 pareggi e 4 sconfitte. La "doppietta" esterna manca dalle prime due trasferte stagionali, a Parma e Napoli. Il Bologna, in casa, non ha segnato in due delle ultime tre gare casalinghe, e al "Dall'Ara" subisce gol da 13 partite consecutive. OBIETTIVO "CLEAN SHEET"

Il Cagliari non lo ottiene per due trasferte di fila dal gennaio 2014. Sarà la volta buona? (QUASI) MAI COSÌ BENE

I 38 punti sin qui ottenuti dal Cagliari rappresentano quasi un record, era dalla stagione 2010-11 (39) che i rossoblù isolani non facevano così bene. 



RICORDANDO NOVEMBRE

Da allora, il Cagliari non ha più vinto per tre volte consecutive. La scia dei trionfi contro Spal e Torino si allungherà? OCCHIO AI PIAZZATI, MA NON SOLO...

Il Bologna ha segnato il 50% dei suoi gol casalinghi (9/18) da palla inattiva, tra cui 3 degli ultimi 5. Ben 8 delle ultime 9 reti realizzate dal Cagliari in trasferta sono invece arrivate su azione, registrando un netto incremento rispetto alle precedenti nove reti (solo 4 su azione). JOAO PEDRO AFFILA LE UNGHIE

Il numero 10 del Cagliari ha segnato 4 degli ultimi 6 gol degli isolani al Bologna, che è la vittima preferita del brasiliano in Serie A. RADJA, DOLCI RICORDI

Ottobre 2010, Nainggolan realizzò il suo primo gol in Serie A proprio in una sfida tra Cagliari e Bologna. Sono 4 le reti del Ninja ai felsinei, seconda vittima preferita dietro l'Inter (6). SIMEONE ANCORA CACCIA

Il Cholito ha sfidato per 7 volte il Bologna, segnando nella prima e nell'ultima di queste, rimanendo a secco nelle altre 5 occasioni. L'argentino è in striscia positiva da tre partite, non gli capitava da aprile 2018 (con la Fiorentina) e in Serie A non è mai arrivato a quattro. 



ZENGA VS MIHAJLOVIC, VECCHI AMICI

Si sfidano due allenatori (ed ex calciatori) che da sempre hanno dichiarato il loro feeling positivo. Furono compagni di squadra per due stagioni (dal 1994 al '96) in maglia sampdoriana. Da allenatori si sono affrontati solo una volta: Catania-Bologna 1-2, vinse il serbo in trasferta. ZENGA RITROVA SORIANO

Il centrocampista del Bologna fu allenato dall'attuale mister dei sardi nell'esperienza sampdoriana: bottino di 3 gol in 12 partite. Proprio Soriano fece gol al Cagliari nel 2-0 della scorsa stagione, al "Dall'Ara". OCCHIO AL CARTELLINO

Nessuno squalificato nelle due compagini, diffidati Ionita, Pellegrini e Simeone più il bolognese Denswil. 

