Allenamento alla Sardegna Arena

30 giu 2020

+ -

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio alla Sardegna Arena in vista della partita di domani sera contro il Bologna. La seduta di oggi si è aperta con una serie di esercitazioni sul possesso palla. A seguire, la parte tattica con dei lavori specifici sulla fase difensiva e prove di palle inattive. In chiusura i giocatori sono stati impegnati in una partitella.

Si è allenato con il gruppo Fabio Pisacane. Personalizzato per Ragnar Klavan e Christian Oliva. Sempre assenti per motivi familiari Valter Birsa e Gaston Pereiro.

Domani mattina la squadra partirà alla volta di Bologna dove alle 19.30 allo stadio Dall'Ara incontrerà la formazione emiliana per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A.