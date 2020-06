Tattica ad Asseminello

29 giu 2020

+ -

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari che questo pomeriggio si è ritrovato al Centro sportivo di Assemini per preparare la sfida di mercoledì contro il Bologna. I rossoblù, agli ordini di mister Walter Zenga e del suo staff, hanno iniziato la seduta con degli esercizi di riscaldamento. A seguire la squadra ha svolto dei lavori tattici sulla fase offensiva e difensiva, accompagnati da delle esercitazioni sul possesso palla. In chiusura i calciatori meno impiegati nella gara di sabato contro il Torino hanno giocato una partitella a campo ridotto.

Una buona notizia dall’infermeria: Paolo Faragò, operato lo scorso maggio per sports hernia bilaterale, da oggi ha ripreso gli allenamenti con la squadra. Lavoro personalizzato per Ragnar Klavan, a causa di una distrazione muscolare alla coscia sinistra; hanno continuato a lavorare a parte Fabio Pisacane e Christian Oliva. Ancora assente Birsa; ha usufruito di un permesso per gravi motivi personali Gaston Pereiro.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.