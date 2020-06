I Summer Camp rossoblù

29 giu 2020

Torna il consueto appuntamento con i “Cagliari 1920 Summer Camp”: a partire da oggi e sino al 15 settembre i giovanissimi tifosi rossoblù, di età compresa tra i 5 e i 17 anni, potranno vivere un'esperienza unica, sotto la guida dei tecnici del Settore giovanile del Cagliari Calcio.

Una vacanza all'insegna del divertimento, dello sport e dell'amicizia. Un'occasione per svolgere attività fisica all'aria aperta ed imparare i segreti del calcio: tecnica di base, esercizi fisici, giochi e tanto relax. Inoltre, la possibilità di interagire con tanti coetanei, per vivere una magnifica esperienza, da ricordare negli anni a venire. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza, a tutela della salute di bambini e ragazzi e per la tranquillità dei genitori.

Sono tre le opzioni valide per prenotare la partecipazione: il Day Camp (a Cagliari, negli impianti del Cus; a Oristano e una giornata speciale dedicata ai portieri, ad Assemini); il Day/Full Camp (tappe a Borutta ed Aritzo), la Formula Hotel (Tanka Village e Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius).

Un'estate colorata di rossoblù. Per info e iscrizioni è possibile contattare il numero 392 0449874 o inviare una mail a: summercamp@cagliaricalcio.com. Ulteriori informazioni nell’apposita sezione del sito.