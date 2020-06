Zenga: “Questo è lo spirito giusto”

27 giu 2020

+ -



Seconda vittoria di fila, ottenuta al termine di una ottima partita e segnando quattro gol, che è sempre segno di salute. Walter Zenga si gode l'exploit dei suoi ragazzi: “Stanno bene, hanno ritrovato entusiasmo, leggerezza e voglia di giocare, in un periodo complicato per tutti. Siamo molto contenti, abbiamo vinto una partita per noi fondamentale. Non so dire quanto questo abbia influito la vittoria di Ferrara nel successo di oggi: certamente la squadra ha recuperato bene e si è allenata altrettanto bene”.

LA STRADA GIUSTA

“Nel primo tempo la squadra ha fatto esattamente quel che doveva fare. Naturalmente ci stanno anche delle cose da rivedere, ma fa parte del gioco. Veniamo da un periodo dove siamo stati chiusi in casa per due mesi e mezzo, dovevamo riacquistare serenità. Adesso per noi non cambia nulla: dobbiamo continuare con questo livello di attenzione, concentrazione, voglia di allenarci. Questo è lo spirito giusto, dobbiamo continuare così”.

CON UN RADJA IN PIU'

“Quando hai due giocatori come Radja e Joao, affidi a loro le chiavi della squadra. Penso che Radja abbia giocato una gara straordinaria: cerco di utilizzarlo vicino alla porta, di non dargli troppi compiti difensivi. Alla fine era stanco, aveva dato tutto: ciò la dice lunga sul suo coinvolgimento all'interno del gruppo”.

CARBONI-WALU

“Carboni ha giocato come un veterano, ha fatto una grande partita. Con Walukiewicz hanno formato una coppia di centrali giovanissimi, anche Sebastian ha dimostrato tanto coraggio. Ho scelto di risparmiare Cacciatore all'inizio perché sapevo che la sua esperienza sarebbe stata utile nel corso della gara e così è stato, Fabrizio è entrato benissimo in partita. I cambi è necessario farli perché con tutte queste partite così concentrate ho bisogno di coinvolgere tutti e far risparmiare le energie”.

ASPETTANDO I TIFOSI

“Dispiace che non ci sia stato il pubblico negli spalti. Sarebbe stato bello avere la bolgia nei momenti di difficoltà, avrebbe potuto darci una grossa mano. Speriamo di goderci i nostri tifosi nel prossimo futuro”.