Nainggolan: “Bello giocare con questo gruppo”

27 giu 2020

+ -

Rientrato nella lista dei giocatori a disposizione e subito in gol (e che gol), a coronamento di una grande partita. Radja Nainggolan è tornato, come tutto il Cagliari: anche grazie al contributo del belga, i rossoblù hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva. “Non appena sono stato meglio fisicamente, mi sono messo a disposizione: è bello giocare in questo gruppo, stiamo costruendo qualcosa di importante”.

IL DISCORSO DEL MISTER

“Sta portando avanti le sue idee, in un momento non facile, non abbiamo nemmeno potuto giocare una partita amichevole. Mi piace come gestisce il gruppo, ha fatto subito un discorso chiaro, c'erano 13 gare a disposizione, giochiamole una per una, poi alla fine faremo i conti”.

BRAVO ANDREA!

“Mi trovo bene in questa squadra, è formata da bravi ragazzi e ottimi giocatori, giocatori di esperienza e giovani interessanti. Oggi ha giocato dall'inizio Carboni, ha fatto benissimo, ha dimostrato grande tranquillità e maturità. Ha fatto vedere di poter stare in Serie A”.