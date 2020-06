Nandez: "Una bellissima vittoria"

27 giu 2020

+ -

Due gol in Serie A, entrambi al Torino, vittima prediletta di Nahitan Nandez, che si conferma trascinatore e recita il ruolo di uno dei protagonisti nel nuovo successo rossoblù.



GOL PESANTE

"Sarebbe bello giocare sempre col Torino", scherza l'uruguayano davanti alla felice coincidenza. "Abbiamo ottenuto una vittoria davvero pesante, stiamo bene e siamo un gruppo meraviglioso, in campo finalmente si sta vedendo pienamente. Siamo contenti e vogliamo continuare su questa strada".



L'INTESA CON ROG

"Marko è un grande giocatore, ha notevoli qualità. Ci troviamo bene nel giocare insieme a centrocampo, credo che il gioco della squadra benefici di questo e del giusto atteggiamento di tutti quelli che vengono chiamati in causa".



GRAZIE ZENGA

"Lavoriamo da poco tempo col mister, è arrivato con entusiasmo e portando la sua competenza e personalità. Ci sta trasmettendo fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi".



CAGLIARI AMBIZIOSO

"Sono sempre stato molto entusiasta e carico di questo progetto. Qui sto bene e sono felice. Gioco in un campionato molto difficile, che richiede tanto sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo rimanere compatti e focalizzati sui nostri obiettivi, che sono ambiziosi".