I convocati

27 giu 2020

Il mister rossoblù Walter Zenga ha convocato 23 giocatori per la gara di oggi alla Sardegna Arena contro il Torino.

Non saranno della partita gli infortunati Oliva, Pisacane, Pereiro; assente anche Klavan per un affaticamento muscolare. Non convocato Birsa, in permesso per gravi motivi personali.

Questa la lista completa:

1 Rafael

3 Mattiello

4 Nainggolan

6 Rog

8 Cigarini

9 Paloschi

10 Joao Pedro

12 Cacciatore

16 Boccia

18 Nandez

21 Ionita

22 Lykogiannis

23 Ceppitelli

26 Ragatzu

27 Lombardi

28 Cragno

33 Pellegrini

35 Ladinetti

36 Carboni

37 Gagliano

40 Walukiewicz

90 Olsen

99 Simeone