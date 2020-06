Cagliari-Torino, numeri e curiosità

27 giu 2020

+ -

I PRECEDENTI Sarà il confronto numero 43 in terra sarda, la 33ª in Serie A: il bilancio parla di 16 vittorie rossoblù con 18 pareggi e 8 affermazioni dei granata. Per ben 13 volte è finita 0-0, risultato anche dell'ultima sfida (novembre 2018) disputata alla Sardegna Arena. 

QUANDO FARE GOL? Otto reti nei primi tempi casalinghi per il Cagliari in questa Serie A, ma solo tre degli ultimi 12 realizzati sono arrivati nella prima frazione. I rossoblù hanno segnato quattro volte delle ultime otto dopo il 75' di gioco. Al contrario, il Torino ha segnato quattro degli ultimi sei gol entro i primi 20’ di partita.

OBIETTIVO CIFRA TONDA Il prossimo gol sarà il numero 1500 realizzato dal Cagliari in Serie A, in 1357 partite giocate nel massimo campionato.



ANCORA A PORTE CHIUSE

Non è la prima volta che Cagliari e Torino si sfidano in Sardegna senza pubblico: accadde il 24 febbraio 2013, quando a Is Arenas Daniele Conti firmò una doppietta per la splendida doppietta (4-3 in un finale pirotecnico) festeggiata con la celebre corsa ad abbracciare i figli Bruno e Manuel, oggi protagonisti nel Settore Giovanile rossoblù. Anche nella stagione 2013-14 il match vide buona parte degli spalti vuoti, per via della limitata agibilità del Sant'Elia.

JOAO NON VEDE L'ORA

Stagione super per Joao Pedro, reduce dal ritorno dopo il turno di squalifica cesellato dall'assist-decisivo. Il brasiliano di Ipatinga è arrivato per la prima volta in doppia cifra (16 reti sinora), raggiunta anche solo contando le reti casalinghe, che sono sin qui 10. Inoltre, insegue le 41 reti col Cagliari in Serie A (appaierebbe Muzzi al quarto posto "all time") e ha partecipato attivamente a sei degli ultimi nove gol casalinghi del Cagliari, con 5 reti e un assist.

CHE COPPIA COL CHOLITO!

Ben 10 delle ultime 12 reti del Cagliari portano la firma della coppia Joao Pedro-Simeone, che hanno confezionato anche la gioia in extremis di martedì contro la Spal.

L'ACQUOLINA DI SIMEONE

Il Cholito ha nel Torino l'avversario contro il quale ha prodotto più gol: tre realizzazioni più due assist. Era l'aprile del 2018 quando Simeone (in maglia Fiorentina) andò per l'ultima volta a segno in tre gare consecutive.