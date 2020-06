I voucher per gli abbonati

26 giu 2020

In ottemperanza al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cagliari Calcio comunica che gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 19.20 non potranno più essere utilizzati, neanche qualora da qui al termine del campionato fosse concesso disputare a porte aperte una o più partite delle sei rimanenti.

COME SPENDERE IL VOUCHER?

Per questo, dal 26 giugno al 25 luglio, gli abbonati rossoblù potranno usufruire di voucher della validità 18 mesi dalla data di emissione, che daranno accesso a molteplici opzioni: acquistare biglietti per la stagione 19.20 nel caso venissero emessi; acquistare biglietti o abbonamenti per la stagione 2020-21; acquistare immediatamente, in unica soluzione e fino ad esaurimento scorte, prodotti del merchandising rossoblù presso il Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda, vedendo, in quest'ultimo caso, raddoppiato il valore del proprio voucher. Per quanto riguarda il ticketing, sarà possibile utilizzare il voucher per più eventi fino ad esaurimento del credito disponibile: sarà spendibile online su TicketOne per le eventuali gare a porte aperte della stagione 19.20, oppure per l'acquisto di abbonamenti e singole gare della stagione 2020-21.

LA PIATTAFORMA DEDICATA

Attraverso una procedura chiara e intuitiva nella piattaforma di TicketOne, i nostri abbonati potranno ricevere al proprio indirizzo email il voucher in formato PDF. Basterà registrarsi alla piattaforma inserendo il numero di tessera associato all'abbonamento o al supporto cartaceo, il sistema calcolerà in automatico l'importo dei sei ratei cui si ha diritto.

A DISPOSIZIONE DEI TIFOSI

Accanto alla comunicazione mirata per affiancarli nelle nuove modalità di fruizione, i nostri sostenitori potranno servirsi di una mail dedicata e dell'assistenza telefonica da parte della biglietteria. Non solo, in caso di gare casalinghe aperte al pubblico nella stagione 19.20, abbonati e possessori di Passione Casteddu avranno il diritto di prelazione per l'acquisto dei biglietti.