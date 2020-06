In campo alla Sardegna Arena

25 giu 2020

+ -

Continua la preparazione del Cagliari in vista della gara di sabato contro il Torino: questo pomeriggio la squadra si è allenata alla Sardegna Arena.

La seduta di lavoro dei rossoblù è iniziata con degli esercizi di riscaldamento tecnico per proseguire con delle esercitazioni dedicate al possesso palla. In chiusura i calciatori sono stati impegnati in una sessione di tiri in porta.

Radja Nainggolan ha lavorato oggi parzialmente con la squadra; personalizzato per Christian Oliva e Gaston Pereiro. Terapie per Fabio Pisacane.

La squadra si ritroverà domani pomeriggio per un nuovo allenamento.