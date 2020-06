Circuiti e partitelle

24 giu 2020

Rientrato nella notte da Ferrara, reduce dalla preziosa vittoria sul campo della Spal, il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini: per i rossoblù è già tempo di pensare alla sfida della Sardegna Arena contro il Torino (sabato 27 giugno, ore 19.30).

La squadra è stata divisa da mister Zenga e dal suo staff in due gruppi: i calciatori che ieri sera in gara hanno collezionato più minutaggio hanno svolto un lavoro defaticante in palestra. Per gli altri l’allenamento è iniziato con degli esercizi di riscaldamento a secco per proseguire con una serie di circuiti tecnico-metabolici e delle partitelle giocate su campo ridotto ad alta intensità.

Dall’infermeria: Radja Nainggolan ha continuato il suo lavoro personalizzato per smaltire l’infortunio al polpaccio. Allenamento differenziato per Christian Oliva e Gaston Pereiro.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta.