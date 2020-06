Rog: "Finalmente la vittoria"

23 giu 2020

Da un suo tiro dalla distanza è nato il gol decisivo per la fondamentale vittoria di Ferrara, per una gioia allo scadere che mancava davvero da troppo tempo. Marko Rog commenta il successo del "Paolo Mazza" e condivide i sorrisi di mister e compagni.

STOCCATA DECISIVA

"Ci avevo provato già nel primo tempo, ma il mio connazionale Letica ci è arrivato in extremis. Per fortuna in chiusura di gara non è riuscito a respingere al meglio e Joao Pedro è riuscito ad anticipare i difensori per servire Simeone. Siamo felici".

DEDICATA AI TIFOSI

"Eravamo partiti molto bene, le aspettative sono cresciute settimana dopo settimana. Nessuno pensava che avremmo fatto così bene, così come nessuno immaginava che potessimo infilare una serie tanto lunga di risultati negativi. Sono stati mesi di duro lavoro e di difficoltà perché mancavano le soddisfazioni. Questa vittoria ci restituisce fiducia, la dedichiamo ai nostri tifosi che trepidano per la maglia, a maggior ragione in una stagione come quella del nostro Centenario. Con il mister stiamo facendo un grande lavoro per costruire il miglior finale di stagione possibile".