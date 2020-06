Simeone: “Non molliamo mai”

23 giu 2020

Ottavo gol in campionato, il secondo consecutivo; ma stavolta, quella di Giovanni Simeone, è una rete da 3 punti, che ha dato al Cagliari la vittoria al “Mazza” di Ferrara contro la Spal. Il Cholito conferma il suo stato di forma e raccoglie i frutti del lavoro svolto durante la quarantena. “Sono contento. Non mi sono mai fermato, mi sono allenato curando sia sotto l'aspetto fisico che quello mentale. Per fare bene non c'è strada che questa”.

SINO ALLA FINE

“Vincere scaccia i brutti pensieri del passato. Oggi era una partita difficile, abbiamo dimostrato fisicamente di esserci. Anche a Verona per la verità avevamo giocato sino alla fine, l'espulsione di Cigarini non ci ha aiutato, ma non abbiamo mai mollato. Si è vista la qualità del nostro gruppo: Ragatzu era tanto che non giocava, ma è entrato e ha fatto bene. Questo risultato ci dà la spinta giusta per affrontare le restanti partite del campionato”.