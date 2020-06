Vittoria preziosa

23 giu 2020

Il Cagliari ottiene una preziosa vittoria esterna, imponendosi 1-0 sul campo della Spal. Ha deciso un gol di Simeone in pieno recupero, quando ormai la partita sembrava decisa sul pareggio. Una gara dalle rare emozioni, ma che il Cagliari ha avuto il merito di cercare di vincere sino alla fine. Lo dimostrano anche le scelte di Zenga, che negli ultimi venti minuti ha inserito anche Ragatzu (entrato bene nel vivo del match) per incrementare la spinta offensiva. Sono 3 punti d'oro per il Cagliari: spezzano la serie negativa, allontanandosi da quella maledetta quota 32, e permettono di alimentare entusiasmo e fiducia in vista del rush finale del campionato.

LE SCELTE INIZIALI DI ZENGA

Diversi i cambiamenti operati da Zenga nella formazione iniziale rispetto a sabato scorso. Olsen tra i pali, trio di difesa composto da Walukiewicz, Klavan e Pisacane; Mattiello e Pellegrini sono gli esterni, Rog e Nandez i centrali di centrocampo, Ionita agisce alle spalle di Simeone e Joao Pedro.

RITMI BASSI

Al 4', su angolo dalla sinistra, colpo di tacco di Vicari che finisce fuori.

Ritmi iniziali molto lenti, il caldo si fa sentire, le squadre badano a gestire il pallone e tesorizzare le energie.

Al 19' discesa profonda di Mattiello, cross interessnate, D'Alessandro in ripiegamento difensivo spazza in angolo impedendo a Pellegrini di arrivare per il tiro. Regna l'equilibrio, pochissimi i palloni giocabili per gli attaccanti.

ROG VICINO AL VANTAGGIO

Cagliari vicinissimo al gol al 27': Joao Pedro guadagna una punizione all'ingresso dell'area, sulla sinistra. Una specie di corner corto che Rog calcia direttamente in porta, sorprendendo la barriera, ma non Letica che recupera la posizione e riesce a smanacciare in angolo in qualche modo.

I rossoblù sono più presenti nella metacampo avversaria. Al 36' Joao Pedro allarga per Mattiello, cross che Cionek svirgola spedendo in angolo e rischiando l'autogol.

Primo squillo della Spal durante il 2' dei 4' di recupero: lancio in verticale di Valdifiori, stop e assist arretrato di Petagna per Strefezza che arriva in corso, tiro alto.

Non succede niente altro nel corso di 45' poco esaltanti, sui quali incide anche il timore di scoprirsi.

VALZER DI SOSTITUZIONI

Al 46' Cionek si trova con un paio di metri per la battuta, rasoterra, Olsen para a terra sicuro. Replica Cagliari al 50', con Nandez che serve Mattiello sulla destra, cross arcuato, Pellegrini in corsa calcia di sinistra, mancando la porta non di molto.

Al 53' Simeone strappa palla a Valoti sulla trequarti, ripartenza rapida, tocco per Nandez, cross dalla destra, Cionek di testa devia in angolo e precede il possibile intervento di Pellegrini. Ancora Simeone in evidenza al 55', destro da fuori area, para a terra Letica.

Primi cambi nella Spal al 56', Missiroli e Dabo per Castro e D'Alessandro. Al 60' Valoti innesca Petagna, sinistro da buona posizione, innocuo per Olsen. Due minuti più tardi, Di Biagio fa ancora ricorso alla panchina, inserendo Fares e Reca al posto di Sala e Valoti.

Doppia sostituzione nel Cagliari al 65': Lykogiannis e Birsa rilevano Pellegrini e Ionita. Il ritmo della gara nella ripresa è più vivace, le squadre iniziano ad allungarsi, manca un pizzico di lucidità nell'ultimo passaggio ad un Cagliari che comincia a trovare più spazio. Bella volata di Nandez al 66', appena largo il tocco sulla destra per Mattiello, cross intercettato in area da Simeone, ma l'argentino, pressato, non riesce a trovare lo spazio per il tiro.

DENTRO ANCHE RAGATZU

Zenga manda dentro Cacciatore e Ragatzu al 72', escono Pisacane e Mattiello. La difesa si posiziona a quattro, Ragatzu e Joao spalleggiano Simeone in avanti.

Al 77' Ragatzu , molto vivace, si libera bene per il tiro, Vicari gli rimpalla la botta diretta in porta.

Di Biagio esaurisce i cambi: al 79' nella Spal Cerri prende il posto di Strefezza.

All'82', su corner di Lykogiannis, Joao Pedro arriva sul pallone prima di Letica ma il colpo di testa è alto.

GRANDE OLSEN, DECIDE IL CHOLITO

La Spal ha il match-ball all'84', cross al volo di Fares, Cerri piomba sul pallone da due passi, miracolo di Olsen che gli ribatte il tiro a colpo sicuro, irrompe Petagna che spara altissimo.

La partita la decide il Cagliari al 4' di recupero; botta da fuori di Rog, è un tiro forte che rimbalza davanti al portiere, Letica in tuffo si salva, riprende Joao Pedro, cross per Simeone, il Cholito non deve fare altro che appoggiare di testa in rete. Per lui è l'ottavo gol stagionale, il secondo consecutivo.

Entra Andrea Carboni per Joao Pedro, Zenga alza le torri difensive: per il ragazzo è l'esordio in A.

L'ultimo assalto della Spal non ha esito. Il Cagliari si porta a casa i 3 punti e sale a quota 35 in classifica. Sabato arriva il Torino alla Sardegna Arena.