Tappa a Ferrara

23 giu 2020

Si torna in campo dopo tre giorni, nel tour de force per la parte finale del campionato di Serie A. I rossoblù sono attesi da una nuova trasferta, stavolta a Ferrara. Li attende la Spal, ansiosa di giocarsi le residue carte per la salvezza. Uno scontro difficile per un Cagliari in cerca di riscatto dopo il passo falso di sabato a Verona.

SPAL, ULTIMA CHIAMATA PER LA SALVEZZA

Per la Spal se non è l'ultima chiamata, poco ci manca. I ferraresi devono sfruttare l'occasione casalinga, punti preziosi che alimentino le speranze di restare in A dopo una stagione complicata. Cose che capitano nel calcio perché la Spal non è certo una squadra malvagia, a scorrere i nomi dell'organico. Il mister Gigi Di Biagio, chiamato a sostituire Leonardo Semplici, conta su una rosa di assoluto valore, in primis il bomber Petagna. Una Spal combattiva, che vorrà ribadire il successo ottenuto sul campo del Parma prima della sosta. I problemi, numeri alla mano, risiedono in zona gol: appena 20 le reti messe a segno fin qui.

RIENTRA JOAO

Walter Zenga fa la conta degli uomini a portata di mano. Non sarà elegante invocare gli assenti, ma la lista di chi è rimasto a casa è lunga e non è composta da giocatori qualsiasi: Cigarini, Ceppitelli, Nainggolan, Oliva, Pereiro. In particolar modo, è scoperto il reparto di mezzo, dato che sono fuori in pratica i tre elementi utilizzabili in cabina di regia. Il tecnico dovrà inventarsi qualcosa per sopperire a tutti questi forfait in contemporanea. La nota lieta è rappresentata dal ritorno in squadra di Joao Pedro, appiedato dal giudice sportivo a Verona. Il brasiliano sta vivendo la stagione migliore della sua carriera: 16 gol finora, alcuni dei quali bellissimi. Ha scoperto una nuova consapevolezza di sé e di questo Cagliari è diventato ormai un uomo simbolo. La sua presenza in prima linea al fianco di Simeone, tra i migliori al Bentegodi, assicura freschezza e inventiva: le armi più idonee per scardinare la difesa della Spal. Anche il Cagliari ha il dovere di rimettersi in marcia e riguadagnare posizioni in classifica. Ferrara è uno snodo che può essere fondamentale in tal senso. Diventa quasi ozioso parlare di moduli e uomini, quando invece in momenti del genere, in questo nuovo campionato iniziato sabato, assumono importanza altre prerogative: la grinta, la combattività, la voglia di lottare su ogni pallone. E portare a casa il risultato positivo per tornare a sorridere e aprire la strada ad un futuro migliore.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web-cronaca di #SpalCagliari sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dallo stadio Mazza, su Facebook, Twitter e Instagram.