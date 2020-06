Spal-Cagliari, numeri e curiosità

22 giu 2020

Trasferta al "Paolo Mazza" di Ferrara per i rossoblù, di scena martedì alle 19.30 al cospetto della SPAL di Luigi Di Biagio. Match che vale per la 27ª giornata della Serie A.

I PRECEDENTI

Sarà la dodicesima sfida in Serie A tra le due compagini, bilancio di 6 vittorie cagliaritane e 3 pareggi, con 2 affermazioni spalline. Il 2-0 per i rossoblù è il risultato verificatosi più di frequente, e la SPAL è la seconda squadra contro cui il Cagliari ha la percentuale più alta di vittorie (55%), dietro solo al Brescia (60%).

A Ferrara il Cagliari ha vinto in una sola delle cinque occasioni (2-0 firmato Barella-Joao Pedro a settembre 2017), 2 le vittorie emiliane e altrettanti i pareggi. Curiosità: da quando la SPAL è tornata in Serie A (2017/18), il Cagliari ha segnato esattamente due reti in entrambi gli incontri in campionato disputati in casa dei ferraresi, mentre non aveva mai segnato nelle tre gare precedenti (risalenti agli anni ’60).