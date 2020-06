Zenga: “Buona reazione dopo una brutta partenza”

21 giu 2020

Walter Zenga analizza la gara dei rossoblù a Verona: “Mi aspettavo un inizio diverso, abbiamo sbagliato i primi venti minuti della partita. Il risultato è frutto della gara che costruisci, dopo cinquanta secondi abbiamo preso un tiro in porta con una grande parata di Cragno. I gol incassati sono da rivedere, specie il secondo, originato da un errore individuale. Però siamo rimasti in partita, favoriti dall'espulsione di Borini ma anche in undici contro undici abbiamo attaccato, non ricordo un'altra azione del Verona dopo i primi 20'. L'abbiamo riaperta con Simeone, poi abbiamo creato qualche situazione dalle parti di Silvestri, il dominio del gioco è stato nostro. A volte siamo rimasti troppo statici in attesa del pallone, ma anche negli ultimi minuti siamo riusciti a costruire un paio di buone occasioni”.

MAGGIOR CATTIVERIA IN AVANTI

“La squadra ha corso tanto, inizialmente magari non nel modo giusto, però piano piano ha fatto girare bene la palla. Certo, in alcune occasioni avremmo dovuto essere più cattivi davanti alla porta, gli spazi dovevano essere attaccati con più attenzione. Non sono uno che ama cercare alibi, però le assenze erano tante”.

L'ESPULSIONE DI CIGARINI

“Stavo preparando il terzo slot di cambi quando Cigarini è stato espulso: purtroppo era già ammonito, temevo che potesse prendere un altro giallo in una situazione di ripartenza. Purtroppo è successo proprio questo”.

SUBITO CONCENTRATI SULLA SPAL

“Torniamo a casa arrabbiati per il risultato, ma con la consapevolezza di essere riusciti a reagire dopo la brutta partenza. La squadra ha rifiutato l'idea della sconfitta, non è rimasta passiva: altri sarebbero naufragati, dopo essersi trovati sotto di due gol dopo venti minuti sul campo di un avversario forte come il Verona, Bisogna essere determinati e cattivi su certe situazioni, capire che si può fare meglio. Il bello di dover giocare tante partite in poco tempo è che non c'è tempo di rimuginare sui risultati negativi, martedì ci aspetta la Spal a Ferrara”.