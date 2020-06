I convocati

19 giu 2020

Per la sfida di domani sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico Walter Zenga ha convocato 22 giocatori. Out lo squalificato Joao Pedro, gli infortunati Nainggolan e Oliva che continueranno a fare terapie ad Asseminello, così come Ragatzu che lavorerà per smaltire definitivamente i postumi della botta al ginocchio.

Questa la lista completa:

1 Rafael

3 Mattiello

6 Rog

8 Cigarini

9 Paloschi

12 Cacciatore

14 Birsa

15 Klavan

18 Nandez

19 Pisacane

20 Pereiro

21 Ionita

22 Lykogiannis

23 Ceppitelli

27 Lombardi

28 Cragno

33 Pellegrini

35 Ladinetti

36 Carboni

40 Walukiewicz

90 Olsen

99 Simeone