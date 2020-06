Hellas Verona-Cagliari, numeri e curiosità

20 giu 2020

Sono 3 le vittorie del Cagliari al "Bentegodi", la prima delle quali nella Serie B 1963-64 con doppietta di Riva e gol di Greatti. A Verona nemmeno il Cagliari scudettato riuscì a prendere l'intera posta in palio, chiudendo 1-1 (autorete Domenghini e gol ancora di Greatti). Nel 1971-72 la seconda vittoria sarda (autorete di Colombo e gol di Riva). L'ultima affermazione, nuovamente in Serie B (2003-04, Cagliari promosso), arrivò grazie alle reti di Suazo ed Esposito.

Riparte il cammino dei rossoblù. I ragazzi di Walter Zenga scendono in campo sabato alle 21.45 in casa dell'Hellas Verona, nel recupero della 25ª giornata della Serie A.



IL GIUSTO APPROCCIO

Nessuna squadra ha subito meno gol di Verona e Cagliari nei primi 15 minuti di gioco.

DIFESE PROTAGONISTE

Nessuna squadra ha subito meno gol del Cagliari da calcio d'angolo (2), mentre il Verona è la squadra che ha incassato meno reti (15) su azione.

LA PRIMA DI ZENGA

Esordio in rossoblù per mister Zenga, che dopo tanti mesi di lavoro può finalmente "scendere in campo" con i suoi ragazzi. Il bilancio, da allenatore, in Serie A de "l'Uomo Ragno" è di 93 gare giocate (28 vittorie e 23 pareggi), 114 gol fatti e 129 subiti, con 107 punti realizzati (media 1,15). Sarà il primo confronto assoluto tra Zenga e il collega Juric.

ESERCITO DI EX

In porta nell'Hellas Verona c'è Marco Silvestri, ben nove "clean sheet" in questa stagione e che esordì in Serie A (3 presenze) nel Cagliari 2013-14. A centrocampo, nel Cagliari, spazio ad Artur Ionita, che nell'Hellas ha esordito in Serie A e giocato 49 partite (6 gol). Un posto importante nella storia gialloblù ce l'ha Rafael, il portiere del Cagliari ha all'attivo 151 presenze tra Serie A e B (playoff compresi) e una promozione dalla cadetteria. Tra gli altri, numerosi gli atleti o allenatori che hanno condiviso le due maglie: Cacciatore, Ragatzu, Cossu, Melis, Agostini, Cera, Colucci, Cocco, Copparoni, Boninsegna, Cammarata, Pusceddu, Pisanu, Ametrano e Ventura.

PROVACI ANCORA, CHOLITO

Una sola sfida e un gol, in casa dell'Hellas, per Giovanni Simeone, che a settembre 2017 mise la firma nel 5-0 della Fiorentina.