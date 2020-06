18 giu 2020

Un’occasione per stare assieme, distanti ma uniti dall’amore per i colori rossoblù. L’incontro tra il Cagliari e i suoi sponsor e partner, ospitato tradizionalmente dal Forte Village, è andato quest’anno in scena sul web. “È tempo di ritrovarsi”, il titolo del web event organizzato dal Cagliari Calcio e da Infront.

Collegate cinquanta aziende, amici del Cagliari, che con passione non hanno mai smesso di sostenere il Club durante questa stagione. A fare gli onori di casa e ad aprire così il meeting virtuale è stato il Presidente Tommaso Giulini. Spazio quindi ai saluti del Direttore generale, Mario Passetti, e del Direttore commerciale, Stefano Melis, collegati da Palazzo Doglio. Per Infront, l’Amministratore delegato, Alessandro Giacomini, e il Responsabile Infront per la Sardegna, Renato Sanna.

Parola ai protagonisti dell’iniziativa, gli sponsor e i partner: in rappresentanza di tutte le aziende si sono alternati gli interventi di Costanza Musso per Grendi; Filippo Contu per Arborea e Salvatore Lotta per Orto di Eleonora. Ospite speciale della serata, Leonardo Pavoletti, che si è intrattenuto a lungo con i partecipanti all’evento. A sorpresa, da Asseminello, si sono aggiunti al collegamento il Direttore sportivo, Marcello Carli, e il bomber rossoblù Joao Pedro: per tutti tante domande e curiosità.

Immancabile il brindisi finale tra i dirigenti rossoblù e i partner. In alto i calici di birra Ichnusa: al Cagliari e a tutti i suoi amici.