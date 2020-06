Al via la settimana di Hellas-Cagliari

15 giu 2020

Ripresa degli allenamenti per i rossoblù che questa mattina si sono ritrovati ad Asseminello: inizia la settimana che porterà a Hellas Verona-Cagliari, gara in programma sabato 20 giugno (ore 21.45) allo stadio “Bentegodi”.

Agli ordini di mister Zenga e del suo staff, la squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di riscaldamento a secco e con la palla. La seduta è proseguita con un lavoro specifico sul possesso palla: i calciatori hanno provate delle situazioni in più zone del campo.

Dall’infermeria: lavoro di scarico in palestra per Ionita e Lykogiannis; Ragatzu ha lavorato a parte per smaltire la botta al ginocchio. Hanno continuato le terapie Nainggolan e Oliva.

Domani mattina è previsto un nuovo allenamento, sempre al Centro sportivo di Assemini.