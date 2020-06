Partita in famiglia

13 giu 2020

+ -

Si è chiusa un’altra settimana di lavoro per il Cagliari, che questa sera si è allenato alla Sardegna Arena in vista della ripresa del campionato di Serie A. Ad assistere alla seduta dagli spalti il Presidente Giulini.

Squadra divisa dallo staff tecnico in due gruppi: dopo gli esercizi di riscaldamento, rossi e blu si sono affrontati in una partita da due tempi da 45 minuti, con il coinvolgimento dei ragazzi della Primavera aggregati alla prima squadra.

Blu subito in vantaggio con Simeone, a inizio ripresa il pareggio della squadra rossa con Paloschi. 2-1 finale siglato per i blu da Pellegrini.

Non hanno preso parte alla partita Artur Ionita che ha svolto un lavoro di scarico; a riposo precauzionale Daniele Ragatzu a causa di una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento. Terapie per Radja Nainggolan e Christian Oliva.

Domenica di riposo, la squadra si ritroverà lunedì mattina.