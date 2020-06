Possessi e palle inattive

12 giu 2020

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio alla Sardegna Arena per una nuova seduta di lavoro. L’allenamento è iniziato con degli esercizi coordinativi di riscaldamento, a seguire i rossoblù sono stati impegnati in una serie di esercitazioni sul possesso palla, eseguite in varie zone del campo. Ultima parte interamente dedicata alle prove di palle inattive.

Dall’infermeria: non si è allenato oggi il centrocampista Christian Oliva, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra riportato in allenamento. Ha proseguito le terapie Radja Nainggolan.

Nella serata di domani è in programma un nuovo allenamento che chiuderà la settimana di lavoro del Cagliari.