Allenamento alla Sardegna Arena

09 giu 2020

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della ripresa del campionato: oggi la squadra si è allenata alla Sardegna Arena. La seduta, programmata da mister Zenga alle 19.30 - così come molte delle gare che vedranno impegnati prossimamente i rossoblù - è iniziata come di consueto con delle esercitazioni di riscaldamento. A seguire una partita a ranghi misti, rossi contro blu, che si è conclusa con la rete di Simeone.

A riposo Radja Nainggolan: nella giornata di oggi il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Per il centrocampista rossoblù sono ora previste terapie specifiche per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.

Domani mattina squadra in campo per una nuova seduta di lavoro.