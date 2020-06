Al Cagliari il torneo “eSerie A Tim | Royal Rumble”

09 giu 2020

Il Cagliari Calcio eSports si è aggiudicato il torneo di Fifa 2020 “eSerie A Tim | Royal Rumble", organizzato dalla Lega Serie A. Oltre al Cagliari, hanno partecipato alla competizione virtuale: Atalanta eSports; Bologna Fc 1909 eSports; Acf Fiorentina eSports; Genoa eSports; Hellas Verona Fc eSports; Inter | Qlash; Lazio eSports; U.S. Lecce eSports; Parma eSports; U.C. Sampdoria; Sassuolo eSports; S.P.A.L. Wearena; Torino Fc eSports Team; Udinese eSports.

Guidato da Cosimo "NBD2699" Guarnieri, il Cagliari ha superato il primo turno di qualificazione battendo il Lecce per 2-0. Dopo aver vinto contro il Parma (2-1) ai quarti di finale, è arrivato il successo per 2 reti a 0 contro l’Inter | Qlash in semifinale. In finale la vittoria contro l'Hellas Verona Fc eSports per 1-0.

Un’altra affermazione rossoblù dopo le recenti vittorie nei tornei di calcio virtuale “Forza e Cuore Cup” e “Pes Showmatch”. Grazie alla collaborazione con l’agenzia italiana Pro2Be, il Club ha rilanciato il suo progetto nell’ambito degli eSports, ritagliandosi un ruolo da protagonista.