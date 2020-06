Esercitazioni tecniche ad Asseminello

02 giu 2020

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per una nuova seduta di lavoro. L’allenamento di oggi, iniziato con il riscaldamento, è proseguito con degli esercizi sulla sabbia dedicati allo sviluppo della forza. A seguire lavoro con la palla: i rossoblù sono stati impegnati in una serie di esercitazioni di uno contro uno, due contro due e tre contro tre. Ancora tecnica: in chiusura sono stati eseguiti degli esercizi finalizzati alla conclusione a rete. La squadra si ritroverà ad Asseminello domani mattina.