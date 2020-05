28 mag 2020

Un compleanno speciale da passare assieme: sabato 30 maggio il Cagliari compie 100 anni. In attesa di poter festeggiare dal vivo, l’appuntamento è sui social. Le iniziative, in programma nel corso dell’intera giornata, culmineranno nel “Live Show Centenario”, un evento in diretta trasmesso su Facebook, Twitter e YouTube, dove il popolo rossoblù potrà riabbracciare i personaggi che hanno contributo a scrivere alcune delle pagine più belle della gloriosa storia del Cagliari. Ognuno da casa propria, distanti ma più che mai uniti: un emozionante tuffo nel passato tra aneddoti e ricordi, nel segno delle imprese che hanno fatto sognare i tifosi.

Ci saranno gli eroi dello Scudetto, Enrico Albertosi e Giuseppe Tomasini; la coppia sarda del gol degli anni '70, Gigi Piras e Pietro Paolo Virdis; mister Claudio Ranieri e il “Principe” Enzo Francescoli, figure simbolo del “magico” Cagliari di fine anni 80’ e inizio ’90. Per raccontare la straordinaria cavalcata in Coppa UEFA due beniamini come Gianfranco Matteoli e Lulù Oliveira. Palla quindi al duo “Bum Bum” Muzzi e capitan Villa, per poi passare a “Magic Box”, Gianfranco Zola, insieme a “El Jefe”, Diego Lopez. A chiudere la reunion, tra passato e presente del Cagliari, mister Massimiliano Allegri e Radja Nainggolan.

Festeggiamenti al via alle 15:30, con una diretta Instagram che coinvolgerà i fan, chiamati a intervenire direttamente per fare gli auguri al Cagliari. I tifosi avranno, inoltre, la possibilità di inviare o pubblicare con l’hashtag #Cagliari100 i loro ricordi più belli legati alla propria squadra del cuore. Durante la giornata, sempre sui canali social del Club, si susseguiranno i video-messaggi dei protagonisti della storia rossoblù e degli amici del Cagliari. Alle 20 quindi il momento clou: appuntamento con il “Live Show Centenario”, condotto dalla giornalista Eleonora Boi.