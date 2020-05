Allenamento alla Sardegna Arena

28 mag 2020

I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio alla Sardegna Arena. L’allenamento di oggi è iniziato con un riscaldamento tecnico a torelli.

La squadra è stata quindi divisa in due gruppi di lavoro agli ordini di mister Zenga e dello staff tecnico: i calciatori sono stati impegnati in una serie di sviluppi su fase difensiva e in esercitazioni su palle inattive. La seduta si è conclusa con una partita a tutto campo undici contro undici, con prove di palle inattive.

Domani nuovo allenamento per il Cagliari, sempre al pomeriggio.