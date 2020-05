"Cuore Rossoblù" dedicato al Centenario

28 mag 2020

Un numero speciale di “Cuore Rossoblù”, il mensile del Cagliari Calcio in edicola in abbinamento col quotidiano “L'Unione Sarda”, per celebrare il 100° anniversario della fondazione della Società.

Quale modo migliore per festeggiarlo di un'intervista con due bandiere del recente passato e ancora legati al Club come Daniele Conti e Andrea Cossu?

“Col passare del tempo ho sempre più amato questa città, questa gente – ha detto l'ex capitano, attuale coordinatore tecnico della Primavera - Il Cagliari mi ha dato una serie incredibile di emozioni: quando sono arrivato richieste importanti, non ho faticato a dire di no, la mia volontà era dare l'anima per questa maglia finché fossi stato in grado di farlo”.

“100 anni sono un traguardo importante per una Società, per tutti i tifosi e ci metto anche i giocatori – queste le parole di Andrea - Mi sento onorato di aver potuto contribuire a scrivere un piccolo capitolo della storia di questo club. Non è sbagliato dire che il Cagliari sia il portabandiera del calcio in Sardegna”.

Ricco il capitolo dedicato al passato, con le rievocazioni del Cagliari di Tiddia di fine anni '70 e quello del ciclo di Ranieri, dal 1988 al 1991. Inoltre, il ricordo della fantastica avventura in Coppa UEFA nel 1993-94, con una gustosa testimonianza di Matteo Villa. La penna di Darwin Pastorin tratteggia un ritratto di uno dei grandi protagonisti di quella cavalcata, Gianfranco Matteoli. Carlotta Dessì ha sentito il giornalista Mario Giordano. Non manca l'appuntamento con i giocatori più rappresentativi della nostra storia: in questo numero ecco i classificati dal numero 60 al 41. Quindi l'Editoriale, a cura di Luca Telese, e uno sguardo rivolto al futuro, con un ampio speciale su nuovo stadio di Cagliari a firma di Fabio Frongia.

"Cuore Rossoblù” ti aspetta in edicola e nell’edizione digitale, scaricabile dall’app L’Unione Sarda.