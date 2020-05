Focus tattico

27 mag 2020

Il Cagliari prosegue gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: questa mattina per i rossoblù sessione tecnico-tattica guidata da mister Zenga e il suo staff. Dopo la fase di riscaldamento, i calciatori sono stati impegnati in una serie di esercitazioni sul possesso palla.

La squadra è stata poi divisa in gruppi di lavoro che si sono alternati su fase difensiva e palle inattive. L’ultima parte dell’allenamento è stata dedicata interamente a degli sviluppi di squadra in fase offensiva. Come da programma ha lavorato parzialmente con la squadra Luca Ceppitelli.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.