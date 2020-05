Forza e tecnica

26 mag 2020

Un’altra mattinata di lavoro per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini. La seduta di oggi, iniziata con degli esercizi di riscaldamento, è proseguita con dei lavori dedicati allo sviluppo della forza. Agli ordini di mister Zenga e del suo staff, la squadra ha svolto quindi delle esercitazioni tecniche finalizzate alla conclusione a rete per poi concludere l’allenamento con una serie di partitelle con sponde giocate ad alta intensità. Il Cagliari riscenderà in campo domani mattina per una nuova seduta.