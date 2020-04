I festeggiamenti per lo Scudetto

10 apr 2020

Domenica 12 aprile ricorre il Cinquantesimo anniversario dello Scudetto. L’evento non potrà essere festeggiato in piazza, ma i tifosi rossoblù di tutto il mondo potranno farlo da casa. Davanti al pc, alla tv, ascoltando la radio o sfogliando i giornali: distanti ma uniti dall’amore per il Cagliari. Per l’occasione il Club ha in programma una serie di attività e tanti media dedicheranno approfondimenti e speciali a quella storica vittoria.

Con “Le case si colorano di rossoblù”, i tifosi sono stati invitati ad esporre da balconi e finestre i simboli della loro passione per il Cagliari: bandiere, striscioni, sciarpe. Le foto dei festeggiamenti potranno essere poi condivise tramite i canali social con l'hashtag #5cudett0 e taggando i profili ufficiali @cagliaricalcio. Sempre sui social del Cagliari i protagonisti dello Scudetto parteciperanno ad una serie di video per raccontare i momenti più belli di quel torneo; nel weekend sarà possibile rivedere gli highlights delle partite, una perla da non perdere per gli appassionati che hanno avuto la fortuna di vivere di persona il trionfo rossoblù ma anche per chi non c'era. Domenica giornata clou: tutte le piattaforme del Club racconteranno momento per momento le emozioni di quel fantastico pomeriggio di 50 anni fa.

Anche la televisione si tinge di rossoblù per festeggiare il Cagliari e il suo Scudetto. Domenica il canale Sky Sport Serie A diventa #SkyCagliari50. Per tutta la giornata una ricca programmazione accompagnerà i tifosi tra le partite e i racconti di chi quell’anno lo visse in prima persona. Su RaiSport sabato sera in prima serata (RaiSport più HD, ore 20.20) si terrà lo speciale “Ti ricordo ancora: lo Scudetto del Cagliari 1970”. A quella vittoria verrà, inoltre, dedicata la prima parte de “La Domenica Sportiva” (Rai 2, dalle ore 24). L'impresa verrà rievocata anche su RadioRai, che a partire dalle 14 ospiterà sulle frequenze di Radio 1 Rai un lungo speciale, con l'intervento dei campioni rossoblù. Anche tante testate della carta stampata e del web, nazionali e locali, celebreranno il Cagliari “Campione d’Italia”: quotidiani e siti dedicheranno per tutto il weekend ampi spazi all’evento proponendo ai lettori interviste, servizi e reportage.

Tifosi rossoblù, festeggiamo assieme il nostro #5cudett0!