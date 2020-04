"Cuore Rossoblù" dedicato allo Scudetto

02 apr 2020

Il nuovo numero di “Cuore Rossoblù”, in edicola domani in abbonamento col quotidiano “L'Unione Sarda”, sarà interamente dedicato allo Scudetto 1970. Interviste esclusive, ricordi dei protagonisti, le biografie dei campioni che hanno fatto l'impresa: un numero da non perdere!

La penna di Luca Telese esplora il contesto sportivo e sociale dell'epoca e traccia il profilo del Filosofo Manlio Scopigno, l'inimitabile guida di quel gruppo.

Darwin Pastorin racconta uno dei grandi campioni che facevano parte della rosa, Angelo Domenghini, mentre Carlotta Dessì ha intervistato Bobo Gori.

Un'altra bandiera rossoblù, Gigi Piras, descrive il rapporto con gli eroi dello Scudetto. La storia tra il Cagliari e il glorioso “Tutto il calcio minuto per minuto” è narrata da una delle voci della trasmissione, Andrea Coco.

Infine, la cronistoria, giornata dopo giornata, di quel meraviglioso campionato.

