Prolungamento di contratto per Nunzio Lella

25 mar 2020

Il Cagliari Calcio comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Nunzio Lella, originariamente in scadenza il 30 giugno 2021: il giovane centrocampista si lega ora al Club sino al 30 giugno 2023.

Arrivato in Sardegna nell'estate 2018 per vestire la maglia della Primavera rossoblù (28 presenze e 3 gol all'attivo nella stagione scorsa), il giovane centrocampista classe 2000 è attualmente in prestito all'Olbia, con cui è sceso in campo 27 volte firmando una rete. Elemento con notevole struttura fisica e ottime qualità di interdizione e inserimento, ha confermato anche al debutto nel calcio professionistico le credenziali mostrate nel Settore giovanile, meritandosi continuità di impiego nel campionato di Lega Pro.