Il nuovo numero di "Cuore Rossoblù"

06 mar 2020

Gastón Pereiro è il protagonista della prima pagina di “Cuore Rossoblù”, il giornale ufficiale del Cagliari Calcio, in edicola in abbinamento col quotidiano “L’Unione Sarda”.

Il fantasista rossoblù si confessa in una lunga intervista rilasciata a Luca Telese: dagli inizi della sua carriera, passando per l’esperienza in Olanda, sino al suo arrivo in Italia.

Da non perdere le Pagine del Centenario, dove trova spazio il ricordo di Andrea Arrica, geniale manager primo architetto dello scudetto rossoblù.

L’inimitabile penna di Darwin Pastorin tratteggia un ritratto di uno dei grandi protagonisti dell’impresa del ’70, Ricky Albertosi. Carlotta Dessì ha intervistato il popolare conduttore Massimo Giletti, mentre Antonello Deidda ha rievocato le esperienze del Cagliari in Sud America e negli USA negli anni ’60.

Nello spazio del Settore giovanile, protagonista di turno è il difensore della Primavera Andrea Carboni.

