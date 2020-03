Nández e Pereiro in Nazionale

06 mar 2020

Nuova convocazione nella Nazionale uruguaiana per Nahitan Nández e Gastón Pereiro.

I due giocatori rossoblù figurano nella lista dei 26 stilata dal CT della Celeste Óscar Washington Tabárez per le gare di debutto nel girone di qualificazione sud americano ai Mondiali di Qatar 2022. L’Uruguay sarà impegnato giovedì 26 a Montevideo contro il Cile (ore 19.45 locali). La seconda partita è fissata per martedì 31 a Quito in casa dell’Ecuador (ore 16 locali).

Nandez ha sin qui totalizzato 31 presenze con la maglia della massima selezione uruguaiana; 10 le gare di Pereiro, con 4 gol.