Nainggolan: "Dobbiamo essere ancora più compatti"

01 mar 2020

+ -

Grande amarezza ma anche fermezza e spirito combattivo per cercare di correggere la rotta: Radja Nainggolan analizza a caldo Cagliari-Roma e il momento dei rossoblù.

LAVORO E CARATTERE

"Dobbiamo diventare ancora più compatti, pensare a cercare ad ogni costo il risultato, anche senza il gioco o altri aspetti estetici. Oggi siamo riusciti a fare tre gol ad una squadra come la Roma, bisogna però migliorare tanto per uscire dal tunnel. Si vince e si perde tutti insieme, anche oggi abbiamo dimostrato di essere vivi, purtroppo abbiamo incassato alcuni gol anche a causa della sfortuna, da troppo tempo le cose non girano per il verso giusto. L'unica cosa da fare è lavorare duramente, adesso è un momento dove bisogna mettersi a pedalare, puntando anche a vincere di misura, senza badare allo spettacolo e tirando fuori il carattere".

MESSAGGIO AI TIFOSI

"Ci dispiace per la rabbia e la delusione dei tifosi, dopo essere partiti così bene, adesso le soddisfazioni mancano da troppo tempo. Abbiamo bisogno della nostra gente, sta a noi riportarli dalla nostra parte facendo molto meglio di così".

QUESTIONE DI TESTA

"Penso che le difficoltà siano mentali, dopo una lunga striscia di vittorie ne è arrivata un'altra di sconfitte. Anche questo squilibrio incide sulle valutazioni, la negatività chiama altra negatività, è un periodo lungo dove ci va tutto storto. Sicuramente oggi il pareggio immediato della Roma ci ha dato un duro colpo e ha invece fornito grande incoraggiamento all'avversario, anche sull'1-2 abbiamo cercato di rimontare ma non è andata bene, rincorrere continuamente e cercare l'impresa è molto dispendioso a livello fisico e psicologico”.

PRENDERE IL MEGLIO PER RIPARTIRE

"Bisogna prendere le cose buone di questa partita e lavorare per eliminare gli errori che indubbiamente sono stati commessi. Stiamo cercando le risposte al nostro momento no, non è semplice perché da un lato riusciamo a fare tre gol alla Roma e dall'altra le ingenuità ci sono fatali. Purtroppo i risultati comandano tutti i giudizi, quando vinci sei apprezzato e quando perdi incassi giustamente le critiche".