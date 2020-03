Maran: “Vogliamo uscire da questa situazione”

01 mar 2020

Il cuore non è bastato: il Cagliari ci ha provato sino alla fine ma non è riuscito a raddrizzare la partita contro la Roma. Rolando Maran commenta: “Ci abbiamo creduto, al di là degli errori commessi è chiara la voglia di questi ragazzi di non mollare. Purtroppo in alcuni frangenti sono venute a mancare quella robustezza e quell’attenzione necessarie per fare risultato contro una grande squadra come la Roma”.

GIALLOROSSI PERICOLOSI IN RIPARTENZA

“Abbiamo concesso troppo ai nostri avversari. Nei primi minuti la Roma si è fatta pericolosa su palle perse da noi in fase di costruzione: intendevamo forzare certe situazioni, ma abbiamo sbagliato molto in uscita. Evidentemente il pallone sta pesando più del solito, questo ci porta a commettere errori gratuiti. La squadra si è un po' impaurita, anche gli episodi non ci hanno dato una mano: basta vedere il gol dell’immediato pareggio della Roma, e il 4-2 dopo la rete di Pereiro”.

CAMBIAMENTI NELLA FORMAZIONE INIZIALE

“Ai ragazzi ho parlato chiaro, d’ora in avanti le scelte saranno fatte in funzione degli avversari e del lavoro in settimana. Non è una bocciatura per nessuno, ma un tentativo di attingere le risorse da tutto l’organico, visto il momento particolare che stiamo attraversando”.

LE SOSTITUZIONI

“In fase di partenza non sapevo bene la tenuta di due giocatori. Ho aspettato di fare i primi cambi dopo il quarto d’ora della ripresa, in un momento nel quale non stavamo subendo, anzi la squadra stava facendo il tipo di partita preparato in settimana, compatta e aggressiva. Il terzo gol ha complicato tutto, le sostituzioni hanno contribuito a mantenere l’approccio giusto. Abbiamo modificato qualcosa, alzando molto Pellegrini sulla fascia sinistra. Pereiro? Ha fatto un bellissimo gol, è un giocatore che ci può dare qualcosa in più in avanti”.

VOGLIA DI RISCATTO

“Nello spogliatoio c’è voglia di uscire da questa situazione. Dispiace, per i tifosi, per il Presidente, per tutti coloro che vogliono bene a questa squadra. Proviamo molta amarezza, non riusciamo a portare a casa un risultato che ci serve come il pane, nonostante i ragazzi diano sempre fondo alle loro energie. Dobbiamo migliorare in certi dettagli, negli anticipi, nell’uno contro uno, evitare di concedere spazi che contro attaccanti forti come quelli giallorossi diventano determinanti. Abbiamo sulle spalle un fardello che è necessario scrollarsi di dosso subito. Bisogna fare un’analisi attenta, effettuare subito cambiamenti radicali, andare alla radice dei problemi per rialzare immediatamente la testa come è nel desiderio di tutti noi”.