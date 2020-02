Cagliari-Roma, numeri e curiosità

29 feb 2020

Si torna in campo alla Sardegna Arena, dove domenica alle 18 i rossoblù saranno opposti alla Roma di Paulo Fonseca.

I PRECEDENTI

Sarà la quarantesima partita giocata in Serie A e in terra sarda: 14 vittorie a testa, 11 pareggi, i capitolini hanno segnato un gol in più, 56 a 55. Cagliari e Roma sono andate entrambe a segno in 10 delle ultime 12 sfide in casa dei sardi in Serie A, realizzando 46 reti complessive (quasi quattro di media a match).

Tanti spunti degni di nota dando uno sguardo alle sfide tra rossoblù e giallorossi: nella stagione 1998-99 il memorabile 4-3 con doppiette di Muzzi e O'Neill, a tutt'oggi la gara con il maggior numero di gol segnati. In ben due occasioni il Cagliari ha vinto con 4 gol di scarto: finì 4-0 (gol di Rizzo due volte, Cappellaro e Riva) nel 1965-66; 5-1 nel 2010-11 (Conti, Matri due volte, Acquafresca e Lazzari). Indimenticabili, infine, due pareggi per 2-2: quello della scorsa stagione con gol di Sau allo scadere in 9 contro 11; quello, sempre in rimonta da 0-2 del 6 gennaio 2010 con gol di Conti e Lopez.