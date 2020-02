Incarico Federale per Elisabetta Scorcu

25 feb 2020

Elisabetta Scorcu, Responsabile Eventi, Iniziative e SLO del Club, è stata nominata dal Consiglio Federale della Figc Consigliere Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Nominati consiglieri anche Franco Carraro, ex Presidente di Coni e Figc e membro del Comitato Olimpico Internazionale; Rebecca Corsi, neo Presidente dell’Empoli Ladies e Vice Presidente dell’Empoli FC; Anna Durio, Presidente della Robur Siena, che potranno mettere a disposizione anche della Federazione tutte le loro capacità e competenze.

Promotrice dello sport come strumento di inclusione sociale, in questi anni Elisabetta si è occupata per il Cagliari dello sviluppo e promozione del calcio paralimpico: il Club è stato così tra i primi in Italia ad aderire all’iniziativa della Figc “Quarta Categoria’, torneo nazionale di calcio riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionale, e sarà rappresentato in questa stagione da due squadre che militeranno nei campionati di Quarta e Sesta Categoria, i “Casteddu4Special”, un progetto seguito anche quest'anno da Elisabetta.

A lei le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il Cagliari Calcio.