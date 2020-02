I biglietti per Cagliari-Roma negli Store

25 feb 2020

I biglietti per Cagliari-Roma, gara in programma domenica 1 marzo alle ore 18, potranno essere acquistati da domani – mercoledì 26 febbraio – anche nel Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda e nelle ricevitorie autorizzate. La vendita online dei tagliandi sul sito di TicketOne è già iniziata, senza costi di prevendita, da questa mattina.

Lo Store sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 20, domenica dalle 10 sino a inizio gara. In base alla disponibilità residua, domenica alle ore 16 aprirà anche il Botteghino della Sardegna Arena (lato Curva Nord). I giovani tifosi Under 12 potranno entrare i tutti i settori dello stadio con soli 10€. Sono previsti prezzi speciali per Donne, Over 65, Under 18.

Nel caso in cui le decisioni delle autorità competenti dovessero disporre che la partita si giochi a porte chiuse, sarà possibile ottenere il rimborso dell'intero importo precedentemente pagato.