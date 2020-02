Giovanili, stop ai campionati

24 feb 2020

Si fermano i campionati giovanili nazionali. La Lega Serie A ha comunicato il rinvio a sabato 11 aprile della 21ª giornata del Campionato Primavera 1, in programma inizialmente da giovedì 27 febbraio a domenica 1 marzo. Il Cagliari di Max Canzi sarebbe dovuto scendere in campo sabato 29 alle ore 11 in casa della Lazio. Gli anticipi e i posticipi, insieme alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente.

La Figc ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare del Settore Giovanile previste per domenica 1 marzo: Pordenone-Cagliari (campionato Under 17, 8ª giornata di ritorno) e la doppia sfida tra Cagliari e Bologna (7ª giornata di ritorno dei campionati Under 16 e Under 15).