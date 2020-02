I biglietti per Cagliari-Roma

24 feb 2020

+ -

I riflettori della Sardegna Arena si riaccendono per la sfida tra i rossoblù e la Roma, in programma domenica 1 marzo alle 18 e valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A 19.20.

I biglietti per assistere all’incontro saranno disponibili dalle ore 10 di martedì 25 febbraio esclusivamente online sul sito di TicketOne, senza costi di prevendita. I giovani tifosi Under 12 potranno entrare i tutti i settori dello stadio con soli 10€. Sono previsti prezzi speciali per Donne, Over 65, Under 18.

Nel caso in cui le decisioni delle autorità competenti dovessero disporre che la partita si giochi a porte chiuse, sarà possibile ottenere il rimborso dell'intero importo precedentemente pagato.