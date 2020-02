Il Cagliari rientra in Sardegna

23 feb 2020

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Veronello, dopo il rinvio a data da destinarsi della gara contro l’Hellas, inizialmente in programma domenica 23 febbraio alle ore 15.

I rossoblù hanno cominciato la seduta con un’attivazione a secco, seguita da una serie di torelli. Dopo un lavoro dedicato alla rapidità, il gruppo ha giocato una partita a metà campo che ha chiuso l’allenamento. Ha proseguito le terapie Paolo Faragò, lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli.

Lasciata Verona, la squadra ha fatto ritorno in Sardegna in tarda serata. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì mattina.